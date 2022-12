Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Bei Ausweichmanöver gestürzt

Autofahrer gesucht

Bocholt-Holtwick (ots)

Unfallort: Bocholt-Holtwick, Hamalandstraße; Unfallzeit: 06.12.2022, 17.40 Uhr;

Nach einem Unfall in Bocholt-Holtwick mit einem leichtverletzten Motorrollerfahrer sucht die Polizei einen weiteren Beteiligten. Das Geschehen hatte sich am Dienstag gegen 17.40 Uhr auf der Hamalandstraße abgespielt: Ein 17-Jähriger war dort mit seinem motorisierten Untersatz in Richtung Hemdener Ringstraße unterwegs. Nach Angaben des Jugendlichen überholte ihn noch kurz hinter dem Kreisverkehr mit der Dinxperloer Straße und der Ferdinand-Braun-Straße ein älterer, rot lackierter Kleinwagen vermutlich vom Typ Fiat 500. Das Auto passierte den Rollerfahrer derart dicht, dass der Bocholter auswich. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei bittet den unbekannten Autofahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell