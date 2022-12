Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Tabakwaren aus Automat entwendet

Bocholt-Mussum (ots)

Tatort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße; Tatzeit: 06.12.2022, 22.45 Uhr;

Einen Zigarettenautomaten gesprengt haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt-Mussum. Die Täter hatten sich gegen 22.45 Uhr an dem Gerät zu schaffen gemacht, das an der Alfred-Flender-Straße steht. Nach Zeugenangaben führten zwei Unbekannte die Tat aus, ein dritter Mann wartete in einem dunklen Pkw - damit flüchtete das Trio in Richtung Spork. Die Diebe erbeuteten Tabakwaren. Die Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und schlank. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990. (to)

