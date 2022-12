Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Heizungsanlage gerät in Brand

Gronau (ots)

Ereignisort: Gronau, Losserstraße; Ereigniszeit: 06.12.2022, 16.00 Uhr;

In Brand geraten ist am Dienstagnachmittag eine Heizungsanlage in Gronau. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes in der Hackschnitzelanlage entfachte sich gegen 16.00 Uhr ein Feuer. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Gronau konnten die Flammen schnell löschen und die Räumlichkeiten lüften. Personen befanden sich zur Brandzeit nicht in dem Gebäude an der Losserstraße. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell