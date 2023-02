POL-RE: Datteln: Unfallflucht an der Zechenstraße

Recklinghausen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Kindergarten auf der Straße Talaue eingebrochen. Auch im Kindergarten selbst wurden Schränke durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 0800/2361 111), die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr