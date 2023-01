LPI-EF: Unfall unter Alkohol

Erfurt (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle erwischte die Polizei gestern Mittag im Erfurter Norden einen betrunkenen Autofahrer. Die Beamten kontrollierten in der Straße An der Lache mehrere Autofahrer. Gegen 12:30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer in die Kontrollstelle. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von über einem Promille. Dem 61-Jährigen wurde Blut abgenommen. Ihn erwartet nun ein ...

