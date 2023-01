Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 31-Jähriger schlägt Frau und Kinder: Schlussendlich Einweisung in psychiatrisches Krankenhaus

Neustadt an der Orla (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in Neustadt an der Orla in der Straße des Friedens zu einem umfangreicheren Polizeieinsatz. Nach vorangegangenen Streitigkeiten hatte ein 31-Jähriger (iranischer Staatsangehöriger) offensichtlich seine Frau sowie in der Wohnung befindliche Kinder körperlich angegriffen- glücklicherweise blieben die Familienmitglieder nach aktuellem Stand unverletzt. Als die eingesetzten Beamten im Rahmen der Sachverhaltsklärung die Wohnung betraten zeigte der mit über 2,6 Promille Beschuldigte sich zunehmend aggressiv. Schließlich mussten dem Mann sogar Handfesseln angelegt werden und er wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten auf die Polizeidienststelle gebracht. In der Gewahrsamszelle dann randalierte der Beschuldigte und verletzte sich selbst u.a. an der Zellenwand. In der Folge entschieden Ärzte sowie der Sozialpsychiatrische Dienst über die Zwangseinweisung des Mannes. Da der Beschuldigte sich nicht beruhigen ließ wurde er unter verabreichten Beruhigungsmitteln und polizeilicher Begleitung ins Fachklinikum Stadtroda gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell