Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 45-jähriger Motorradfahrer flieht vor Polizeikontrolle: Ohne Führerschein, dafür unter Drogen

B281/ Neunhofen (ots)

Am Montagabend sollte ein Motorrad-Fahrer auf der Bundesstraße 281 kontrolliert werden. Trotz entsprechender Anhalteaufforderungen trat der Fahrer die Flucht an und kam nach mehrmaligen Straucheln aufgrund seiner Fahrweise in Neunhofen.zu Fall Als die Beamten den Mann zu fassen bekamen reagierte er aggressiv und beleidigte sie. Im Rahmen der Kontrolle wurde dann bekannt, dass der 45-Jährige (bereits polizeibekannt) ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Dafür hatte er jedoch offensichtlich Drogen konsumiert, wie ein Vortest ergab. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und mehrere Strafanzeigen erstattet. Der Beschuldigte wurde durch den Sturz nicht verletzt.

