Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Neustadt/Orla und Pößneck (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurden im Saale-Orla-Kreis insgesamt drei Zigarettenautomaten brachial geöffnet/ teilweise gesprengt. In Neustadt an der Orla wurden am Friedensgarten und in der Ernst-Thälmann-Straße am Sonntagabend die beschädigten Automaten bemerkt. In Pößneck betraf es am Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten im Bereich Hohes Gässchen. In zwei von drei Fällen kam offensichtlich Pyrotechnik als Sprengstoff zum Einsatz und es wurden Zigaretten und Bargeld in bislang unbekanntem Ausmaß entnommen.

Bei einem versuchten Aufbruch in Neustadt an der Orla (Ernst-Thälmann-Straße) bemerkten Anwohner mehrere verdächtige Personen. Bei Erblicken des Streifenwagens flohen die Unbekannten, jedoch konnte ein 32-jähriger, Ortsansässiger im Rahmen der Flucht festgenommen werden. Sowohl er als auch weitere bis dato Unbekannte hatten versucht, den Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Nachdem alle Maßnahmen bei dem Beschuldigten abgeschlossen waren, wurde er von der Dienststelle entlassen. Es werden Zusammenhänge mit den anderen Aufbrüchen/ Sprengungen der Zigarettenautomaten geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell