Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Grobe Zusammenfassung Silvester im Saale-Orla-Kreis

Landkreis Saale-Orla (ots)

Auch im Saale-Orla-Kreis hatten die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen von Polizei und Feuerwehr zum Jahreswechsel viel zu tun. So brannte in Schleiz Am Fasanengarten kurz vor 19:00 Uhr ein Altkleidercontainer, nachdem Unbekannte einen Böller hineingeworfen hatten. Neben den Beschädigungen am Container verbrannte der Inhalt, die Feuerwehr kam zum Löscheinsatz. Im Pößneck verursachte eine fehlgeleitete Rakete in der Waldstraße kurz vor 00:00 Uhr einen Heckenbrand, sodass etwa 20 Meter dieser in Brand geriet. Weiterhin wurde eine Poolabdeckung beschädigt, sodass Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Darüber hinaus kam es gegen 00:30 Uhr zu einem größeren Polizei-und Feuerwehreinsatz in Eßbach. Offensichtlich hatten Anwohner eine Feuerwerksbatterie angezündet, wodurch es zum Vollbrand eines Carports kam. Das Feuer griff anschließend noch auf das daneben befindliche Garagendach über, sodass Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Zwei weitere Pressemeldungen werden aufgrund der Brisanz noch separat gefertigt.

