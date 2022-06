Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Alkoholtest ergibt über anderthalb Promille

Altensteig (ots)

Ein 29-jähriger, mutmaßlich betrunkener Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen bei Altensteig schwer verletzt worden.

Der 29-Jährige war gegen 5 Uhr auf der Landesstraße 348 von Altensteig-Wart in Richtung Altensteig-Berneck unterwegs, als er in einer Kurve zu Fall und im weiteren Verlauf von der Fahrbahn abkam. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort führten Polizeibeamte einen Alkoholvortest bei dem 29-Jährigen durch, welcher einen Wert von über anderthalb Promille zum Ergebnis hatte. Dem Motorradfahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

