Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Drei verletzte Insassen nach Zusammenstoß im Kurvenbereich

Pforzheim (ots)

Am Freitag Abend gg. 20.30 Uhr kam es auf der L574 zwischen Pforzheim und Huchenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem drei Fahrzeuginsassen verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von rund 33.000 EURO entstand. Ein 27jähriger Opel Astra-Fahrer fuhr die Strecke bergabwärts von Huchenfeld nach Pforzheim. In einer Rechtskurve kam der Opel-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr. Es kam zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrschulauto. In diesem, einem Jeep Renegade, saßen der 58jährige Fahrlehrer mit seinem 25jährigen Schüler. Der Opel-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebraucht werden. Die beiden Insassen im Fahrschulauto wurden leichter verletzt, aber auch in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Verletzten, dem Abtransport der Fahrzeuge, der Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn, war der Streckenabschnitt zwischen Kupferhammer und Huchenfeld bis gg. 22.45 Uhr voll gesperrt. Zwei Rettungstransportfahrzeuge, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und 6 Kräften waren neben drei Funkstreifenbesatzungen der Polizei im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Autobahnpolizeirevier Pforzheim.

