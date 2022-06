Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW)Nagold: Tödlicher Verkehrsunfall

Nagold (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz vor zwei Uhr auf der Kreisstraße 4346 zwischen Nagold und Mötzingen zu einem schweren Verkehrsunfall: Der 56-jährige Lenker eines Kraftrades Suzuki fuhr in den Kreisverkehr auf Höhe der Graf-Zeppelin-Straße ein. Hierbei touchierte er wohl leicht die Einfassung der dortigen Verkehrsinsel wodurch er die Kontrolle über das Motorrad verlor. Im weiteren Verlauf geriet das Motorrad auf die Verkehrsinsel inmitten des Kreisverkehrs wo der Unfallbeteiligte gegen ein Verkehrszeichen prallte und mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch den Unfall zog sich der Motorradlenker schwere Verletzungen zu und musste vor Ort vom Rettungsdienst reanimiert werden. Trotz aller Bemühungen verstarb er jedoch noch an der Unfallstelle.

Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Pforzheim hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell