Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Freitag, dem 28.01.2022, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Horst-Schork-Straße in Fahrtrichtung Bad-Aussee-Straße. Als dieser von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln wollte, verkantete sich das Vorderrad am dortigen Bordstein, woraufhin der Mann stürzte. Nach Angaben eines Ersthelfers vor Ort verlor der Mann zwischenzeitlich das Bewusstsein. Nach Erstbehandlung durch den hinaufgerufenen Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

