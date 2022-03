Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand auf Balkon

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Samstag den 26.03.2022 gegen 16:20 Uhr zu einem Brand in den Stadtteil Batenbrock gerufen. In einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus brannte es in der zweiten Etage auf einem Balkon.

Ein Plastikblumenkasten war aus unklarer Ursache in Brand geraten. Da in der betreffenden Wohnung niemand zugegen war, wurde die Brandbekämpfung über die Drehleiter eingeleitet.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen auf die Balkonkonstruktion verhindert werden.

Der Einsatz wurde gegen 16:50 Uhr beendet. Eingesetzt waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr. (Do)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell