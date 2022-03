Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kaminbrand in der Bottroper Innenstadt

Bottrop (ots)

Am heutigen Samstag, den 19.03.2022 erreichten die Leistelle gegen 10 Uhr zahlreiche Notrufe, die von schwarzem Rauch und ausschlagenden Flammen im Bereich der Bottroper Innenstadt aus einem Schornstein berichteten. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigten sich die ersten Meldungen, zusätzlich war auch ein Lüftermotor am Kamin auf der Gebäuderückseite in Brand geraten. Unter Vornahme eines C-Hohlstrahlrohres wurde zunächst der brennende Lüftermotor abgelöscht, der zur Dunstabzugsanlage eines Restaurantbetriebes gehört. Durch zwei Trupps unter PA wurde weiter ein Teil der Wand und der Decke im Restaurant geöffnet, um den Kamin zunächst von außen zu kühlen. Mittels Spezialwerkzeug und mehreren Pulverlöschern konnte der Brand im Inneren des Kamins schließlich erfolgreich gelöscht werden. Während die Löschmaßnahmen liefen, wurden die im Haus befindlichen Nutzungseinheiten auf Feuer und Brandrauch kontrolliert, hier gab es keine Feststellung. Bei dem v.g. Brandeinsatz wurden zum Glück keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Bottrop war insgesamt mit circa 25 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Ortswehr Altstadt im Einsatz.

