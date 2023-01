Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Pottiga

Am Silvesterabend, gegen 20:20 Uhr, kam es in Pottiga (Saale-Orla-Kreis) zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Es besteht folgender Verdacht:

Aus nicht bekannter Ursache erzeugte ein 35-Jähriger offensichtlich einen Brand im Wohnhaus im Krallersbachweg, sodass die im Haus lebenden Eltern schwerst verletzt wurden.

Sowohl der 61-jährige Vater als auch die 66-jährige Mutter wurden mit teilweise lebensbedrohlichen Verletzungen mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken verflogen. Zwei im Haus befindliche Kinder im Alter von 1 und 5 Jahren wiesen Verletzungen im Sinne einer Rauchgasintoxikation auf und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Durch den Brand verendete ein Hund der Familie. Das Haus ist in Anbetracht des Brandes nicht mehr bewohnbar, es entstand Sachschaden in nicht unerheblichem Ausmaß.

Der bereits polizeibekannte Beschuldigte wurde nach Eröffnung eines Haftbefehls am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen sowie Untersuchungen am Tatort dauern an.

In Anbetracht des laufenden Verfahrens können momentan keine weiteren Auskünfte erteilt werden; bei Bekanntwerden neuer, pressefreier Informationen wird eigenständig nachberichtet.

