Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Happy-End zum Jahresende: Hund wird an Herrchen übergeben

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Als am Donnerstagabend durch eine Passantin ein kleiner Hund in Neuhaus-Schierschnitz gefunden wurde, war die Aufregung im Ort zunächst groß. Denn der Hund, offensichtlich schon älter und möglicherweise blind, schien niemandem aus der Umgebung zu gehören, sodass er beinahe im Tierheim gelandet wäre. Glücklicherweise konnte am Abend dann doch noch der Besitzer ausfindig gemacht werden und der kleine Racker wurde auf der Polizeidienststelle an sein Herrchen übergeben. So gab es im "alten" Jahr 2022 doch noch ein Happy-End.

