Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Heizungsanlage

Göschitz (ots)

Am Donnerstagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand nach Göschitz/Rödersdorf aus. In Rödersdorf war es zum Feuer an einer Heizungsanlage gekommen, welches schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro - glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Da nach Inaugenscheinnahme durch Kameraden der Feuerwehr sowie den eingesetzten Polizeibeamten offensichtlich kein Fehlverhalten der Anwohner vorlag, wird in Anbetracht der Umstände von einem technischen Defekt ausgegangen.

