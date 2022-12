Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung: "ING-Diba"- Betrugs-Emails im Umlauf

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Wenige Tage zurückliegend gab es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einen Betrugsfall, bei welchem der rechtmäßige Kontoinhaber 10.000 Euro verlor. Im Folgenden ergeht ein Warnhinweis sowie eine Erläuterung der aktuell kursierenden Betrugsmasche.

Derzeit sind sogenannte Phishing-Mails der "ING-Diba" im Umlauf. Diese E-Mails verweisen auf Banking to go (Banking App) bzw. auf die Aktualisierung der Sicherheitssysteme. Die Aktualisierung bzw. Anmeldung zur App soll über den Link in der E-Mail erfolgen. Folgt man dem Link wird man auf eine identisch aussehende Anmeldeseite der vermeintlichen "ING-Diba" weitergeleitet. Geben die Kunden nun ihre Anmeldedaten ein, gelangen diese unverschlüsselt an die Täter. Die Täter eröffnen mit diesen Daten ein weiteres Konto bei der besagten Bank und transferieren so das Geld von dem bereits vorhandenen Konto auf das neu angelegte Konto. Die Kunden der "ING-Diba" haben meist keine Kenntnis von dem neu angelegten Konto bzw. bemerken erst viel später, dass ein weiteres Konto mit ihrem Namen existiert.

Reagieren Sie daher keinesfalls auf derartige E-Mails bzw. setzen sich umgehend telefonisch mit einem Bank-Mitarbeiter oder der Polizei in Verbindung

