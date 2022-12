Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss, unterwegs

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend wollten Polizeibeamte einen Fahrer in der Langenschader Straße in Saalfeld kontrollieren. Jedoch trat der Verkehrsteilnehmer die Flucht mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kulm an- konnte nach kurzer Fahrt jedoch gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, jedoch den PKW unter Drogeneinfluss fuhr. Neben den beiden Strafanzeigen muss sich der Beschuldigte weiterhin aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, da er ein Buttterfly-Messer mit sich führte. Nach erfolgter Blutprobenentnahme im Krankenhaus aufgrund der Drogenbeeinflussung wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

