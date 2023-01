Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Silvester-Fazit

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hatten die Polizeibeamten in der Silvesternacht zahlreiche Einsätze. Unter anderem ereignete sich folgendes: Mehrere Unbekannte hatten in Gorndorf auf dem Rewe-Parkplatz versucht, mit Böllern und Raketen eine Hecke in Brand zu setzen. Als dies misslang zündelten die Unbekannten an einem auf dem Parkplatz abgestellten PKW, sodass dieser Feuer fing. Anwohnern gelang es glücklicherweise, den Brand zeitnah und eigenständig zu löschen, dennoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. In Uhlstädt-Kirchhasel zündeten Unbekannte kurz nach 00:00 Uhr eine Feuerwerksbatterie unterhalb eines Baumes im Bereich des Bahnhofsgebäudes. Der Baum geriet dadurch in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden, am Bahnhofgebäude selbst entstand kein Sachschaden. In Rudolstadt kam es gegen 02:00 Uhr in der alten Kupferstraße zur Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen/ Briefkästen. Zwei zwischenzeitlich bekannte Täter hatten offensichtlich mehrere Briefkästen sowie Mülltonnen mit Böllern gesprengt, sodass mindestens zwei geparkte Fahrzeuge von den Trümmerteilen getroffen und beschädigt wurden. Eine weitere Pressemeldung aufgrund der Sachbeschädigung an diversen, im Stadtgebiet Saalfelds, abgeparkten Fahrzeugen erfolgt separat.

