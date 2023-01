LPI-SLF: Zeugen nach Sprengung von zwei Stromkästen gesucht

Neustadt/Orla und Pößneck (ots) - Am zurückliegenden Wochenende wurden im Saale-Orla-Kreis insgesamt drei Zigarettenautomaten brachial geöffnet/ teilweise gesprengt. In Neustadt an der Orla wurden am Friedensgarten und in der Ernst-Thälmann-Straße am Sonntagabend die beschädigten Automaten bemerkt. In Pößneck betraf es am Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten im Bereich Hohes Gässchen. In zwei von drei Fällen ...

