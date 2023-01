Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Bewohner aufgrund eines Brandes im Haus eingeschlossen

Saalfeld (ots)

Am Dienstagabend wurden Polizei und ein umfangreiches Feuerwehraufgebot in die Pößnecker Straße in Saalfeld entsandt. Dort kam es zu einem Brandausbruch im Hauseingangsbereich mit starker Rauchentwicklung, sodass mehr als 15 Personen zunächst im Mehrfamilienhaus eingeschlossen waren. Durch aufmerksame Nachbarn sowie die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden, glücklicherweise wurden keinen Personen verletzt. Es stellte sich dann heraus, dass mutmaßlich ein bislang Unbekannter einen Kinderwagen im Hauseingang in Brand gesetzt hatte, sodass Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Schweren Brandstiftung aufgenommen wurden.

