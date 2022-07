LPI-NDH: In Windpark eingebrochen

Kyffhäuser (ots) - Mit seiner Honda befuhr gestern Abend, gegen 18.15 Uhr, ein 42-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 85 zwischen Abzweig Kyffhäuserdenkmal in Richtung Kelbra. In einer Rechtskurve verlor der Motorradfahrer aus Leipzig die Kontrolle und kam nach links von der Straße ab. Er stürzte und rutschte samt seiner Maschine in den Straßengraben. Mit einer Beinverletzung wurde der 42-Jährige ins ...

