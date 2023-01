Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Folgenschwere Spontanentscheidung

Erfurt (ots)

Am Freitagabend befuhr ein ortsunkundiger, 45-jähriger Mann mit seinem VW Caddy die Stauffenbergallee in Erfurt aus Richtung Weimarische Straße in Richtung Norden.

Als er dabei war, die Kreuzung an der Trommsdorfstraße zu überqueren, entschied er sich spontan und noch auf der Kreuzung, zu seinem eigentlichen Ziel, dem Erfurter Hauptbahnhof, nach links abzubiegen. Hierbei mißachtete er jedoch, den berechtigt bei grünem Lichtzeichen fahrenden Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem VW Polo. Durch den Kollisionsimpuls kam der VW Caddy ins Schleudern, kippte und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen.

Glücklicherweise blieben die beteiligten Fahrzeugführer unverletzt. Der Unfallgesamtschaden beläuft sich geschätzt auf etwa 11.000,- EUR. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell