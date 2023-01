Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Familienkonzert für den guten Zweck

Erfurt (ots)

Sie lieben Märchen und Kinderfilme? Dann sind Sie am 03.02.2023 um 17:00 Uhr in der Thomaskirche Erfurt genau richtig! Die evangelische Thomasgemeinde und die Landespolizeiinspektion Erfurt veranstalten nun schon zum fünften Mal ein gemeinsames Benefizkonzert. In diesem Jahr wartet auf unsere Gäste ein märchenhaftes Familienkonzert mit dem Titel "Es war einmal...". Das Polizeiorchester Thüringen und der Jugendchor VoicESS der Edith-Stein Schule Erfurt präsentieren Ihnen wunderbare Märchen und unvergessliche Musik aus Kinderfilmen. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte werden gleich drei Erfurter Einrichtungen unterstützt, die sich um das Wohl von Kindern kümmern. Der Erlös des Konzerts wird den Projekten "Seelenhelfer" von der Johanniter-Unfall-Hilfe und "Bärenstark" vom Jesus-Projekt Erfurt sowie dem Caritas Kinder- und Jugendhaus "St. Vinzenz" zugutekommen.

Das Konzert ist ein Erlebnis für die ganze Familie und wird nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Gäste begeistern. Neben Rotkäppchen erwartet Sie Musik von den Simpsons, der Eiskönigin oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.

Ursprünglich sollte das Konzert am 12.11.2022 stattfinden, musste aber krankheitsbedingt verschoben werden. Der neue Termin am 03.02.2023 ist fast ausverkauft. Daher freuen sich die Gastgeber des Abends, Christoph Knoll, Pfarrer der evangelischen Thomasgemeinde und Heike Langguth, Leiterin der Landespolizeiinspektion Erfurt, auf eine volle Kirche. Sie möchten sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen? Letzte Karten gibt es im Vorverkauf unter www.ticketshop-thueringen.de oder an der Abendkasse. (JN)

