Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bürgerhaus - Zeugenaufruf

Altenfeld (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht vom Samstag zum Sonntag in das Bürgerhaus in Altenfeld / Großbreitenbach eingebrochen. Hierbei versuchten die Unbekannten mittels Hebelwerkzeug die Eingangstür aufzuhebeln, was allerdings misslang. In der Folge hebelten der oder die Unbekannten ein Kellerfenster des Objektes auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Auch im Bürgerhaus wurden zwei Türen gewaltsam geöffnet, um unter anderem in die Touristeninformation oder die Diensträume zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwar unzählige Schränke geöffnet und durchwühlt, aber nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise haben, sich unter der Bezugsnummer 0034258/2023 zu melden. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell