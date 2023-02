Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines E-Scooters- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen E-Scooter, welcher am Hauptbahnhof in Arnstadt an einen Fahrradständer angeschlossen war, entwendet. Der Beutschaden beträgt ca. 550,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0034287/2023 entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell