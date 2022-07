Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Parkplatzrempler

Linz am Rhein (ots)

Am Montag, den 11.07.2022 kam es zwischen 12:40 und 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Linz am Rhein. Ein geparkter PKW wurde vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug in der Nähe des Haupteingangs touchiert. Die Frontstoßstange des geparkten PKW wurde dadurch zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der gesicherten Fremdlackanhaftungen dürfte das Fahrzeug des Verursachers ganz oder teilweise rot lackiert sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Linz am Rhein entgegen.

