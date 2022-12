POL-BI: Körperverletzung bei Streit an Autowaschanlage

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Jöllenbeck - In Jöllenbeck haben Fußgänger am Samstag, 24.12.2022, einen Autofahrer verfolgt, dem sie zuvor, durch einen Sprung zur Seite, ausgewichen waren. Gegen 22:25 Uhr standen ein 25- und ein 28-jähriger Bielefelder an einer Parkplatzausfahrt der Straße Rotkamp, als ein Seat Ibiza in Richtung Oberlohmannshof abbog. Die beiden Fußgänger sprangen zur Seite, um nicht von dem ...

mehr