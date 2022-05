POL-EL: Papenburg - Eigentümer/in gesucht

Surwold (ots) - Am Montag gegen 20.30 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit einem schwarzen Hyundai die B401 in Surwold in Richtung Esterwegen. Hierbei geriet sie wiederholt auf die Gegenfahrbahn, wodurch mehrere entgegenkommende Pkw stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. An der Abfahrt Esterwegen setzte sie ihre Fahrt in Richtung Esterwegen fort. Auf der Bockhorster Straße und der Hauptstraße in Esterwegen fuhr die 39-Jährige zudem in starken ...

mehr