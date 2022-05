POL-ST: Emsdetten, 83-jährige Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Eine junge Frau ist am frühen Sonntagmorgen (15.05.22) an einer Bushaltestelle am Tecklenburger Damm von Unbekannten bedroht worden. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Frau stand gegen 03.00 Uhr morgens an der Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 68. Dann kamen zwei Unbekannte auf Fahrrädern aus Richtung Innenstadt angefahren. Sie hielten an ...

