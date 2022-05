Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannte bedrohen junge Frau und stehlen Bargeld

Ibbenbüren (ots)

Eine junge Frau ist am frühen Sonntagmorgen (15.05.22) an einer Bushaltestelle am Tecklenburger Damm von Unbekannten bedroht worden. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Frau stand gegen 03.00 Uhr morgens an der Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 68. Dann kamen zwei Unbekannte auf Fahrrädern aus Richtung Innenstadt angefahren. Sie hielten an und bedrohten das Opfer. Außerdem forderten sie die Herausgabe von Wertsachen. Die Täter griffen einen 20-Euro-Schein, den die junge Frau im Portemonnaie hatte und flüchteten anschließend in Richtung Kreisverkehr Tecklenburger Damm/Südring. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie waren männlich, der eine etwas kleiner als der andere. Sie waren dunkel gekleidet. Beide trugen Kapuzenpullover. Und sie sprachen gebrochen Deutsch. Die Polizei in Ibbenbüren ermittelt wegen räuberischer Erpressung und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

