Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Fußgängerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Nagold (ots)

CW) Nagold - Fußgängerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

In der Haiterbacher Straße ist es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 76-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer die Haiterbacher Straße im Gewerbegebiet. In Höhe einer Bankfiliale hielt der Fahrer an, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße von links nach rechts zu ermöglichen. Die 76-jährige Fußgängerin wollte die Gelegenheit des haltenden Lkw nutzen und vor dem Lkw die Straße von rechts nach links queren. Hierfür lief sie in diesem Moment auf die Straße, als der Lkw wieder anfuhr. Die Frau wurde vom anfahrenden Lkw touchiert und schwer verletzt.

Mit einem Krankenwagen wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell