Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Enzklösterle - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines entwendeten und wiederaufgefundenen Radladers

Pforzheim (ots)

Der Polizeiposten Bad Wildbad sucht Zeugen zum Diebstahl eines Radladers, der von Mittwoch, 17:00 Uhr, auf Donnerstag, 06:00 Uhr, in der Wildbader Straße am Wasserwerk bei Enzklösterle von einer Baustelle entwendet wurde. Das Fehlen des rund 40.000 Euro teuren Radladers wurde am frühen Donnerstagmorgen von Mitarbeitern der Firma bemerkt. Im Laufe des Donnerstags wurde der Radlader durch Mitarbeiter des Fortsamtes Baden-Württemberg im Wald, zwischen Enzklösterle und Gompelscheuer, etwa vier Kilometer von der Baustelle entfernt unbeschädigt aufgefunden. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081/9390-0 oder dem Polizeirevier Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell