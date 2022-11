Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Westen (ots)

Am Samstag, 26. November 2022, kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Lohauserholzstraße, bei dem eine 55-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Fahrer eines Lieferwagens parkte rückwärts aus seiner Parklücke aus und kollidierte dabei mit der 55-Jährigen, die gerade ihre Einkäufe in ihren Pkw lud. Sie wurde kurzfristig zwischen Lieferwagen und ihrem eigenen Pkw eingeklemmt und verletzte sich dabei leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Sachschaden ist nicht entstanden. (ab)

