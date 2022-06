Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - E-Scooter gestohlen

Am Montag bemerkte der Eigentümer in Biberach das Fehlen seines Gefährtes.

Ulm (ots)

Der 23-Jährige stellte seinen E-Scooter am Sonntag gegen 11 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude ab. Diesen verschloss er mit einem Fahrradschloss. Als er am Montag gegen 0.30 Uhr zurückkehrte, fehlte sein E-Scooter der Marke KSR samt Schloss.

Schließen Sie ihren E-Scooter immer ab. Am besten befestigen sie diesen zusätzlich mit einem Schloss an einem fest verankerten Gegenstand. Auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Den besten Diebstahl-Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Durch das Anbringen eines versteckten Senders am Rad verhindern Sie keinen Diebstahl. Diese Sender, so genannte GPS-Tracker, alarmieren aber den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das abgestellte Gefährt bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

+++++++ 1099567

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell