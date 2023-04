Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw entwendet - Zeugensuche

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen entwendeten in der Zeit zwischen gestern, 22.00 Uhr und heute, 10.55 Uhr einen weißen Audi A5. Das Fahrzeug war in einer Grundstückseinfahrt in der Geraer Straße geparkt. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 38.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Bereich getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0088804/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

