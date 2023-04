Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Eine 19-jährige Fahrerin eines Opel fuhr von Richtung Georgenthal in Richtung Schmalkalden, während eine 70-jährige Fahrerin eines VW von der Waldstraße auf die Hauptstraße einbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei wurde die 19 Jahre alte Frau sowie zwei ihrer Mitfahrerinnen (13 und 70 Jahre) leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)

