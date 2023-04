LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Arnstadt (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 02.45 Uhr versuchte ein Unbekannter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Willibald-Alexis-Straße zu öffnen. Das Vorhaben misslang, der Unbekannte flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der unbekannte Mann war offenbar mit einer dunklen Jacke, einem weißen Hoodie und einer hellblauen Jeans bekleidet. Er trug einen dunklen Rucksack ...

mehr