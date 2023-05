POL-FR: Lörrach: S-Pedelec aus Gartenhütte entwendet

Freiburg (ots) - Bargeld aus einer Handtasche entwendet haben soll eine bislang unbekannte Person am Mittwoch, 03.05.2023, in Elzach. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, habe sie zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, mit ihren Kindern eine Eisdiele in der Hauptstraße besucht. Nach dem Verzehren des Eis auf ...

mehr