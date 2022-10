Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auto überschlägt sich

Zwei Schwerverletzte

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bundesstraße 70

Unfallzeit: 16.10.2022, 13:50 Uhr

Zwei Schwerverletzte sowie Sachschaden von insgesamt rund 8.500 - das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in Vreden. Gegen 13.50 Uhr war eine 80 Jahre alte Autofahrerin zusammen mit einem 84-Jährigen, beide aus Enschede (NL), auf der Bundesstraße 70 in Richtung Gronau unterwegs. Da sie sich erschrocken habe, sei sie nach rechts von der Straße abgekommen, erklärte die Enschederin. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell