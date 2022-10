Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auf Abbiegenden aufgefahren

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bundesstraße 525

Unfallzeit: 15.10.2022, 12:15 Uhr

Auf einen nach rechts in eine Bauerschaft abbiegenden Wagen eines 48-jährigen Gescheraners aufgefahren ist ein 50 Jahre alter Coesfelder in Gescher. Die Autofahrer waren am Samstag auf der Bundesstraße 525 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs, als es gegen 12.15 Uhr zu dem Unfall kam. Der Abbiegende sowie seine 11-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Gescher, verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (db)

