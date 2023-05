Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall mit Verletzten nach Missachtung des Rotlichtes - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.05.2023, gg. 16:55 Uhr kam es in Bad Säckingen an der ampelgeregelten Kreuzung Basler Straße/Jurastraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 22-jährige VW-Golf-Fahrerin überquerte die Basler Straße von der Jurastraße kommend in Richtung Dürerstraße. Hierbei kollidierte sie mit einer 31-jährigen BMW-Fahrerin, die auf der Basler Straße in Richtung Wehr unterwegs war. Zur eindeutigen Klärung, wer von den Beiden bei Grün in die Kreuzung eingefahren ist, sucht die Polizei Zeugen, die sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, Tel.: 07761/934-0 Verbindung setzen sollen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell