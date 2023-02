Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Junggesellenabschied wird zum Verhängnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.02.2023 um 01:30 Uhr wurde ein 27-Jähriger aus der VG Maikammer mit seinem Audi in der Mittelhambacher Straße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor einer Bekannten des 27-Jährigen übergeben. Während der polizeilichen Maßnahmen räumte der Audi-Fahrer schließlich ein, dass er vergangene Woche während eines Junggesellenabschiedes einen Joint konsumiert hat. Dieser muss sich nun in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell