Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Badezimmerfenster

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023, gegen 16:00 Uhr musste die Bewohnerin eines Wohnanwesens in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt an der Weinstraße eine Beschädigung an ihrem Badezimmerfenster feststellen. Ersten Ermittlungen zur Folge und anhand des korrespondierenden Schadensbildes dürfte das Fenster mit einer Metallkugel beschädigt worden sein. Die Ermittlungen hinsichtlich der Person des Täters dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße telefonisch (Telefonnummer: 06321-854) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell