Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den Abendstunden des 11.02.2023, zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr wurden in der Talstraße in Neustadt an der Weinstraße aus einem unverschlossenen weißen Lieferfahrzeug der Marke Citroen Berlingo heraus eine Taschenlampe sowie die zum Fahrzeug gehörende Zulassungsbescheinigung Teil 1 entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße telefonisch (Telefonnummer: 06321-854) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

