POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Fahrzeug von Firmengelände gestohlen.

Unbekannte knackten zwischen Mittwoch und Donnerstag (28. - 29.12.2022) einen Baucontainer auf von einem Firmengelände in der Sylbacher Staße. Am Donnerstagmorgen wurde der Einbruch in den Baucontainer entdeckt. Die Unbekannten stahlen unter anderem eine Kaffeemaschine und den Schlüssel eines Dodge Ram 1500, der auf dem Gelände geparkt war. Auch der schwarze Pick-up mit lippischen Kennzeichen fehlte am Donnerstag. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

