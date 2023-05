Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: 12-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.05.2023, gg. 13:20 Uhr fährt ein 12-jähriger Radfahrer in Erzingen von der Rechberger Straße in die Degernauer Straße ein und missachtet mutmaßlich die Vorfahrt einer 39-jährigen Autofahrerin, die ordnungsgemäß die Degernauer Straße in Richtung Ortsmitte befährt. Trotz Ausweichversuch der Autofahrerin kommt es zur Kollision und zum Sturz des jungen Radfahrers, der ohne Helm unterwegs war. Aufgrund einer Kopfverletzung wurde das Kind vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik verbracht. Sein Fahrrad blieb augenscheinlich unbeschädigt, der Schaden am Fahrzeug wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

