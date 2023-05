Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Ortsschild entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Freitag, 05.05.2023 auf Samstag, 06.05.2023, wurde in St. Blasien das Ortsschild in der Bernau-Menzenschwander-Straße von Menzenschwand kommend entwendet. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten St. Blasien, Tel.: 07672/92228-0 erbeten.

